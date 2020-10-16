Челябинск, , 09:17 — REGNUM В Челябинской области за 15 октября было обнаружено 109 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Это на два больше, чем было 14 октября. Среди них четверо школьников. С начала пандемии в регионе выявлено уже 18 291 заражение. С COVID-19 на лечении находятся 3804 пациента.

За сутки были выписаны 48 граждан, а за весь период — 13 885.