Новосибирск, , 09:14 — REGNUM В Новосибирской области начата прокурорская проверка по факту пожара, в результате которого погибли трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

«Координацию действий правоохранительных и надзорных органов на месте происшествия осуществляет прокурор Новосибирской области. В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в ведомстве. — Ход расследования уголовного дела и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области».

Напомним, что днём 15 октября 2020 года после тушения пожара в самодельной постройке, приспособленной для жилья, по ул. Кедровая в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обнаружены тела трёх малолетних детей, 2013, 2015, 2017 годов рождения.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).