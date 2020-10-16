Киев, , 09:16 — REGNUM На Украине за минувшие сутки выявили 5992 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 октября сообщил специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки в стране от последствий коронавирусной пневмонии скончались 92 человека, выздоровели 2269 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине выявили 287 231 случай заражения, из них 5394 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, к «красной зоне» адаптивного карантина на Украине были отнесены сразу восемь областных центров. Ранее их количество не превышало 2−3.

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