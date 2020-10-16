Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве 16 октября похолодает, сообщает центр «Фобос».

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"Синоптическая ситуация будет определяться арктическим атмосферным фронтом, который откроет путь холоду и дождевым тучам, что впервые в текущем месяце вернет температурный фон в климатическое русло октября», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 8 градусов тепла, в Подмосковье — до 10 градусов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.