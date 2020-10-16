Анадырь, , 09:17 — REGNUM На Чукотке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается ремонт участка автомобильной дороги «Эгвекинот-Мыс Шмидта», которая обеспечивает транспортное сообщение двух посёлков — Эгвекинот и Озерный, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Работы начались в августе и идут с опережением графика. Подрядчик — НАО «Чукотская торговая компания». Уже установили новые водопропускные трубы, сделали отсыпку земляного полотна, установили светосигнальные столбы. Сейчас выполняются работы по укладке дорожной одежды из щебня.

Протяженность отремонтированного участка составит 2,6 км. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в конце октября.

Ранее в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в полном объёме были выполнены работы на двух участках в Анадыре — в районе Анадырской газомоторной ТЭЦ и на улице Строителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье сформирован перечень региональных и межмуниципальных дорог, которые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год.

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