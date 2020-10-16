Екатеринбург, 16 октября 2020, 09:12 — REGNUM Памятник народному герою Василию Чапаеву в Екатеринбурге, подвергшийся атаке вандалов, будет отреставрирован. Об этом заявил глава Союза десантников УрФО Евгений Тетёрин.
Установленный в начале сентября 2020 года в составе композиции «Преемственность поколений» памятник атаковали вандалы. В частности, они отломали шашку и забрали её с собой.
Скульптор отольёт новую шашку комдиву. «Сделаем упор в двух местах, чтобы невозможно было отломать», — уточнил Тетёрин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вандалы вновь разбили фонари в сквере за Оперным театром.
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