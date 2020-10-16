Варшава, , 09:09 — REGNUM Национальный консультант в области инфекционных заболеваний, польский профессор Анджей Горбан заявил, что большому росту числа выявленных случаев заражения коронавирусом в стране способствовало возвращение школьников и студентов в учебные заведения. Об этом он заявил в интервью для TVP Info.

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»Через две недели после начала учебного года произошло первое резкое повышение уровня заражения коронавирусом. Откройте статистику, и вы увидите, что очень большой рост диагностированных случаев произошел после 1 октября, когда ученики вернулись в школы. 6−7 октября ситуация стала рекордно острой. Это идеально сочетается с увеличением количества людей, регулярно ездящих на общественном транспорте. Поэтому мы и наблюдаем это явление в крупных городах», — сказал Анджей Горбан.

Профессор также раскрыл, в каких местах легче всего «подхватить» вирус. «Это места, где люди встречаются и сидят близко друг к другу. Школы, кафе, общественный транспорт. Мы должны постараться избегать посещения этих мест в течение хотя бы одного-двух месяцев. Это может сыграть решающее значение для системы. Это очень важно», — сказал Горбан. По его словам, эффективность таких мер зависит от того, сколько людей будут следовать этим рекомендациям.

За прошедшие сутки, по информации польского минздрава, в республике было зафиксировано 8099 новых случаев заражения коронавирусом. 91 инфицированный умер. Всего в Польше с начала пандемии зафиксировано около 150 тысяч заразившихся коронавирусом, более 3,3 тысяч человек умерли.