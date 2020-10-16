Ставрополь, , 09:15 — REGNUM Новый антирекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом отмечен на Ставрополье: 15 октября в крае инфекцию выявили у 167 человек, сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Прежний максимальный суточный прирост (165 случаев заражения) был установлен 13 октября.

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По данным на утро 16 октября, на Ставрополье зафиксировано почти 18,6 тыс. фактов заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в крае к настоящему времени почти 13,5 тыс. человек с COVID-19 (+157 за сутки), или около 72,6% инфицированных.

Накануне на Ставрополье умерли двое пациентов с коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии скончались 368 носителей инфекции, 44 из них умерли за первую половину текущего месяца.

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