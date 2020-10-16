Челябинск, , 09:04 — REGNUM В Кизильском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, чтобы задержать нарушителя Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первая попытка остановить машину нарушителя не удалась. Тогда экипаж ДПС организовал преследование. Было применено оружие. В итоге нарушитель остановился.

За рулём оказался пьяный и без водительских прав гражданин 1968 года рождения. Он уже арестован на 10 суток и может стать фигурантом уголовного дела. Его автомобиль поместили на специализированную стоянку.