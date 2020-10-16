Черкесск, , 09:04 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пообещал президенту РФ Владимиру Путину добиться 100%-ного обеспечения местами в детских садах в 2021 году. Об этом Темрезов доложил в ходе рабочей встречи 15 октября, которая была проведена в режиме видеоконференцсвязи.

«Обеспеченность в дошкольных учреждениях местами для детей от трех до семи лет у нас 100 процентов, от нуля до трех — 81 процент. Только в этом году мы вводим 13, как мы их в простонародье называем, яслей, и на следующий год у нас еще 11. И мы эту проблему в 2021 году снимаем», — цитирует Темрезова пресс-служба Кремля.

По словам главы региона, за время с 2012 года, когда он обращался к президенту за помощью в решении вопроса обеспеченности детскими садами, в Карачаево-Черкесии было построено более 40 современных детских садов, в которых создано 9000 мест.

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