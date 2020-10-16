Москва, , 09:04 — REGNUM Жёсткие санитарные ограничения в текущей ситуации с коронавирусом не нужны. Об этом заявил замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов в интервью изданию «Бизнес Online».

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"Я вам честно скажу, оснований для этого нет. А на практике… Ну что, выйдет указ — значит, придём, не будет — не придём», — сказал Филатов о возможном повторении карантина.

Он привёл в пример эпидемию гриппа H1N1 «Гонконг», когда в Москве число людей, обратившихся к врачам в течение суток, превышало 100 тыс. человек. Сейчас по всей России выявляют около 10 тыс. носителей коронавируса в сутки, и не все из этих людей больны. Однако тогда власти не вводили меры, угрожающие разрушить экономику.

«Не знаю, может быть, люди были поумнее», — предположил эпидемиолог.

Давать советы в условиях распространения вируса должна только одна российская структура — Академия наук, добавил он. Однако сейчас решения принимают «эффективные менеджеры», которые во всём берут пример с западных стран, добавил он.

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