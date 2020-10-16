Харьков, Украина, , 09:05 — REGNUM Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Украины Вячеслав Золочевский, единственный выживший в авиакатастрофе самолёта Ан-26 под Чугуевом, решил продолжить обучение. Об этом сообщил 15 октября специализированный ресурс АрмияInform.

15 октября курсанту вручили медаль «За воинскую службу Украине». Приказ о его награждении ранее подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу», — рассказал Вячеслав.

В данный момент он проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Напомним, 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку упал самолёт Ан-26 с 27 людьми на борту. Большая часть находившихся на борту — курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжить удалось одному из них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что авиакатастрофу мог спровоцировать отказ одного из блоков системы управления двигателя.

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