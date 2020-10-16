Улан-Удэ, , 09:01 — REGNUM Школы в Бурятии, ранее переведённые на дистанционный формат обучения, вновь откроются. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в очном режиме будут обучаться ученики начальных и выпускных классов.

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Решение об этом было принято сегодня, 16 октября, на заседании оперативного штаба.

«С 19 октября в течение двух последующих недель учащиеся начальных 1−4-х классов и выпускных 9 и 11-х классов будут обучаться в очном формате. С 5-го по 8-е классы, а также 10-е классы продолжат обучение в дистанционном режиме», — отметили в правительстве.

Как отмечается, это решение касается школ, ушедших на «дистанционку» с 5 октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Добавим при этом, что обстановка с того времени осложнилась ещё сильнее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканские власти на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 приняли решение об открытии кинотеатров, домов культуры, а также термальных открытых бассейнов. Это происходит одновременно с организацией дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.

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