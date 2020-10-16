Саратов, , 09:01 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 16 октября коронавирус выявлен у 17 756 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 157 жителей региона. Накануне инфицированы были 152 пациента. Выздоровели с начала пандемии 11 978 человек, за сутки — 87 пациентов. Всего скончались 129 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 147 человек из числа контактных, девять случаев — с неустановленным источником заражения, один — завозной. Наибольшее число инфицированных среди лиц старше 60 лет — 50 человек, 11 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 535 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,5 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове заработает новая диагностическая лаборатория по выявлению заражений коронавирусной инфекцией. Лабораторию развернут на территории первой клинической больницы Саратова. Ее сотрудники будут выполнять порядка 200 исследований в сутки.

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