Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки анализ на коронавирус сдали 30 944 человека. Это на 4263 тестирования меньше, чем было проведено днем ранее, однако всё равно больше, чем проводилось в рабочие дни предыдущих недель.

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Как сообщает 16 октября телеканал «Санкт-Петербург», по данным городского оперативного штаба, под наблюдением медиков в городе находятся 1957 жителей. Это на 518 человек меньше, чем сутками ранее.

При этом 39 человек размещены в обсерваторе, 993 — контактные случаи, остальные находятся на самоизоляции.

Напомним, за 14 октября было зафиксировано 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный показатель за всё время пандемии. Данные по итогам 15 октября станут известны позже.

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