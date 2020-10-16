Берлин, , 08:54 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 7334 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным ведомства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 348 557.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 24 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9734.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 287 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (86 315 заразившихся), Бавария (76 680) и Баден-Вюртемберг (57 455).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 6638 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.