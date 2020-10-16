Серов, Свердловская область, , 08:52 — REGNUM Уголовное дело в отношении жителя Серова (Свердловская область), который положил учебную гранату на капот чужого автомобиля, передано в суд. Об этом заявил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). По версии следствия, 32-летний местный житель положил учебную гранату Ф-1 на капот автомобиля Honda, стоявшего на перекрёстке у светофора. Водитель припарковал транспортное средство в безлюдном месте и позвонил в экстренную службу. Взрывотехники выявили, что граната является учебной.

Злоумышленника задержали полицейские. Оказалось, что он является рецидивистом — неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабёж, повреждение чужого имущества, проникновение в чужое жилище, мошенничество и угрозу убийством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростове-на-Дону передали в суд уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в ограблении банка. У мужчины имелся в наличии муляж гранаты.

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