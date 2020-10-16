Ростов-на-Дону, , 08:49 — REGNUM В Ростовской области катастрофически не хватает врачей. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

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"Медработники тоже люди, и они болеют, не только столкнувшись с инфекцией на работе, но и заражаются в быту. И дети приносят, и близкие заболевают, и на отдых летом многие ездили. Поэтому у нас сегодня катастрофически не хватает специалистов», — сказала глава ведомства.

По словам Быковской большая часть медиков занята на вызовах. В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом фильтры-боксы в поликлиниках не справляются с потоком пациентов. Как правило, образуются очереди, что создаёт опасность распространения инфекции.