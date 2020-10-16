Женева, Швейцария, , 08:49 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 38 миллионов. Об этом 16 октября сообщается на специальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным университета, на сегодняшний день в мире было выявлено 38 394 169 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (7 774 745 заразившихся), Индия (7 307 097) и Бразилия (5 196 386).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 1 089 047.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по информации ВОЗ, по состоянию на 15 октября в мире за сутки было выявлено 336 515 новых случаев заражения SARS-CoV-2.