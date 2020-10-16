Махачкала, , 08:50 — REGNUM Участник перестрелки шестилетней давности на рынке в дагестанском Кизляре, в ходе которой погиб человек, предстанет перед судом. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство более двух человек в составе организованной группы, а также в незаконном обороте оружия, сообщается на странице прокуратуры республики в Instagram.

По версии следствия, осенью 2014 года заместитель директора ООО «Кизлярский универсальный рынок», опасаясь своего увольнения, решил расправиться с новым руководителем организации. Устранить директора рынка и его сторонников замдиректора попросил обвиняемого, который является его родственником.

Обвиняемый организовал группу из десяти человек, и 9 октября злоумышленники с огнестрельным оружием ворвались в кабинет руководителя рынка. В ходе перестрелки был убит работник организации. Директор и еще пятеро сотрудников получили ранения различной степени тяжести.

Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Дагестана. Дела в отношении других соучастников выделены в отдельные производства.