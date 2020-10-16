Орск, Оренбургская область, , 08:47 — REGNUM В Оренбургской области на заседание горсовета 15 октября пришлось вызывать полицию. Причиной стало присутствие депутата Павла Коровина без средства индивидуальной защиты, сообщают СМИ.

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Коровин отказался надевать маску. В зал заседаний вызвали полицию. Однако депутат объяснил правоохранителю, что масочный режим носит рекомендательный характер, отмечает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Павел Коровин подчеркнул, что в регионе не объявлен о чрезвычайное положение, все меры предосторожности изложены как рекомендации. «Носить маску — это вредно для здоровья. Маску носят те, которые не доверяют своему иммунитету и не доверяют нашей медицине», — считает орский депутат.

Заседание горсовета продолжилось в присутствии сотрудника полиции, информирует Урал56.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пермский врачАркадий Колеватов подчеркнул важность использования средств индивидуальной защиты. «Без маски вы сами становитесь уязвимыми для вируса и фактически биологическим оружием для других», — сказал анестезиолог-реаниматолог. За полгода, проведенных в реанимационном отделении, медик сделал вывод, что восемь из десяти пациентов, которые получили тяжелую или критическую форму COVID-19, не носили маски.

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