Сухум, , 08:49 — REGNUM 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 15 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 100 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 152 пациента, у 129 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 18 человек. Всего в Абхазии выявили 2579 носителей SARS-CoV-2. Из них 1167 победили инфекцию, в том числе 67 за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 27 человек с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что депутаты парламента Абхазии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации призвали президента республики Аслана Бжанию ужесточить меры по профилактике распространения коронавируса. Они предложили закрыть на карантин детские сады и школы, а пунктам общепита работать только на вынос.

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