Женева, Швейцария, , 08:46 — REGNUM Применение экспериментального препарата «Ремдесивир» для лечения пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, не влияет существенным образом на показатели смертности. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по результатам исследования хода лечения 11,2 тыс. пациентов с коронавирусом, пишет газета Financial Times.

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Также малоэффективными оказались и другие популярные препараты от COVID-19, такие как гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон. Исследование показало, что эти лекарства не уменьшают риск летального исхода при заражении SARS-CoV-2, а также практически не сокращают время пребывания пациента с COVID-19 в больнице и не уменьшают число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Официальный доклад ВОЗ пока не опубликован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США разрешили использовать «Ремдесивир» в качестве лекарства для лечения COVID-19. В ВОЗ в мае заявляли, что точных данных об эффективности этого препарата против коронавирусной инфекции пока нет, но в целом принцип его действия известен, и оно может быть использовано в борьбе против COVID-19. Добавим, что именно этот препарат применялся при лечении президента США Дональда Трампа.

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В начале сентября Минздрав РФ включил в схему лечения коронавирусной инфекции новый препарат «Левилимаб». Наряду с этим из рекомендаций исключены препараты «Лопинавир» и «Ритонавир», поскольку они не показали достаточной эффективности при лечении коронавирусной инфекции.

А в середине октября в России были зарегистрированы два новых лекарства от коронавирусной инфекции. Это противовирусные препараты «Ремдесивира» для лечения COVID-19.

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