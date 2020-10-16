Чебоксары, , 08:46 — REGNUM В Чувашии ситуация с коронавирусом «остаётся достаточно напряжённой», поэтому на первый план выходит соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 октября, заявил глава республики Олег Николаев на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

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Глава Чувашии констатировал, что за лето с повестки «нашей деятельности тема коронавирусной инфекции не ушла и последние несколько недель только обостряется».

«Ситуация остаётся достаточно напряжённой», — подчеркнул Олег Николаев.

Он напомнил о важности профилактических требований — в частности, ношения масок, соблюдения безопасной дистанции, дезинфекции рук и помещений, использования входного фильтра.

«К сожалению, за неделю пренебрежение данными мероприятиями привело к, скажем так, локальному повышению остроты, связанной с коронавирусной инфекцией. Это произошло в Вурнарском районе, в психоневрологическом интернате», — отметил глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вурнарском районе Чувашии из психоневрологического интерната госпитализированы 35 человек, у 17 человек подтверждено заражение коронавирусом.

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