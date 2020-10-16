Якутск, , 08:48 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 16 октября в режиме видеоконференцсвязи обсудил с главными врачами, руководителями медучреждений, в которых лечат ковидных больных, проблемные вопросы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Он поблагодарил всех медработников за круглосуточную борьбу с коронавирусом.

Айсен Николаев озвучил жалобы, которые к нему поступают от граждан в социальных сетях и письменных обращениях, в частности, о работе станции скорой медицинской помощи, загруженности колл-центров, больших очередях в кабинеты компьютерной томографии, очередях на тесты по коронавирусу.

Врачи, в свою очередь, рассказали, как идёт работа, озвучили ряд проблем, которые требуют скорейшего решения.

Глава Якутии заверил, что до конца недели будет увеличен коечный фонд ещё на 100 мест для тяжелобольных.

Медики подняли вопрос о кислородном снабжении, которого не хватает.

Главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев, рассказал, что был заключен контракт на поставку 200 тонн жидкого кислорода, и попросил главу республики оказать содействие в его доставке в период ледостава.

На встрече также обсудили работу по оптимизации графика работы кабинетов компьютерной томографии и снижения нагрузки на лаборатории ПЦР.

Айсен Николаев поручил учитывать результаты анализов методом ИФА или ИХА, а не только ПЦР — это позволит на 30−35% снизить нагрузку на лаборатории ПЦР. Время получения анализов не должно превышать 3−4 дня.

Было также отмечено, что благодаря решениям оперативного штаба и действиям врачей и медперсонала, наладилась работа колл-центра — сократилось время ожидания ответа и количество обращений на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в связи с суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом.