Красноярск, , 08:40 — REGNUM Последствия обрушившейся на Красноярск непогоды продолжают устранять в городе. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в мэрии Красноярска.

Специалисты приводят в порядок дорожную инфраструктуру, восстанавливают электроснабжение, убирают всё лишнее с пешеходных дорожек и проезжей части. В мэрии подчеркнули, что работы по восстановлению будут продолжаться в течение нескольких ближайших суток.

В том числе специалисты убирают листву, которую в огромном количестве намело на обочины дорог и тротуаров, во дворы и вдоль проездов. На уборку листвы выведена малая техника и бригады ручного труда.

В целом крупных аварий и происшествий в Красноярске не зафиксировано. За сутки в диспетчерскую службу 005 поступило 42 обращения, связанных с последствиями непогоды. В том числе было 13 сообщений об отключении электроэнергии.

Городские власти подсчитали, что в Красноярске из-за непогоды упало девять деревьев. Также поступило семь обращений о повреждениях светофоров и дорожных знаков. На улице Брянской упал строительный забор, ветром повреждён остановочный пункт на улице Борисевича. Ночью в городе работала откачивающая техника.

Обследование городской территории продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о непогоде заранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае передано экстренное предупреждение о непогоде

Читайте развитие сюжета: В Красноярске объявили об усилении ветра