Уфа, , 08:41 — REGNUM Более 3,6 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19 развернуто в Башкирии. Об этом 16 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на онлайн-совещании «Час здравоохранения» в правительстве республики.

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По словам Максима Забелина, в настоящее время в ковидных госпиталях было развернуто 3673 койки, а свыше 500 коек находятся в резерве.

Он также отметил, что в среднем в Башкирии проводится семь тысяч тестов на коронавирус в сутки. Всего же было проведено более 1,164 млн таких исследований. Все медицинские учреждения более чем на месяц вперёд обеспечены запасом лекарств и дезинфицирующих средств. Эти запасы постоянно пополняются.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, по уровню тестирования на коронавирус Башкирия находится в тройке лидеров в Приволжском федеральном округе. И эту работу нужно увеличивать, поскольку, чем больше будет выявлено инфицированных, тем быстрее им будет оказана медпомощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии по данным на 15 октября было выявлено 9536 случаев заражения коронавирусом, при этом справились с ним 8578 человек.

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