Москва, , 08:55 — REGNUM Распространение новой коронавирусной инфекции не является катастрофой с точки зрения эпидемиологии, однако в России и других странах мира введены несопоставимые с тяжестью ситуации ограничения. Об этом заявил замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов в интервью изданию «Бизнес Online».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

"Только с COVID-19 мы сделали что-то особенное. Такое впечатление, что мы расплачиваемся за то, что научные знания попали в руки обывателей, а те устроили все это страшное нагнетание, которое мы сегодня наблюдаем», — сказал Филатов.

Эксперт сравнил текущую ситуацию с коронавирусом и эпидемию вируса гриппа H1N1 «Гонконг». Сейчас в России в сутки регистрируют примерно 10 тыс. носителей вируса SARS-CoV-2, но тогда в Москве на пике заболеваемости 102 тыс. человек обратились за помощью в течение суток, однако ограничения не вводились.

«Я эпидемиолог по профессии, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего», — подчеркнул бывший санитарный врач столицы.

Проблема заключается в «эффективных менеджерах», которые могут принимать любые решения, предположил он.

Вирус уже живет в популяции, со временем он будет слабеть, терять вирулентность. Для этого нужно, чтобы он «гулял» среди молодых и здоровых людей, добавил специалист.

Читайте также: Врач объяснила, как распознать бессимптомное течение COVID-19