Ростов-на-Дону, , 08:42 — REGNUM Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана Мурада Гасанова виновным по делу о подготовке террористического акта в городе Кизляре. Он приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе суда.

Установлено, что в августе 2019 года осужденный принес присягу на верность лидеру международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и через интернет отправил записанный текст участнику организации. Тот сообщил Гасанову, что для выезда в Сирию и участия в деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он должен совершить теракт на территории России.

В качестве цели для террористической атаки было выбрано здание администрации Кизлярского района. В сентябре того же года Гасанов забрал из тайника, о котором ему сообщил участник ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), самодельное взрывное устройство. Однако при его перевозке он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Гасанов признан виновным в участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте взрывного устройства, покушении на совершение теракта. Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме.

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