Бразилиа, , 08:40 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 28,5 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 28 523 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 196 386.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 713 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 152 460.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 599 446 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено свыше 27 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.