Оренбург, , 08:33 — REGNUM В Оренбургской области 130 медработников, переболевших коронавирусной инфекцией, получили профсоюзные выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов Оренбуржья.

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В организации отметили, что выплата — единовременная, а ее размер варьируется в зависимости от ситуации — от 5 тысяч до 45 тысяч рублей. Деньги медики получают на основании ходатайств от первичных объединений отраслевого профсоюза из бюджета Федерации профсоюзов региона.

Стоит отметить, весной 2020 года, когда Владимир Путин инициировал федеральные выплаты медикам, работающим с COVID-пациентами, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Людмила Варавва заявила, что со своей стороны президиум регионального отраслевого профсоюза готов предоставить адресную материальную помощь работникам-членам профсоюза, которые контактируют с пациентами, зараженными коронавирусом.

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