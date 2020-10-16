Иерусалим, , 08:26 — REGNUM За истекшие сутки в Израиле было выявлено свыше 1,5 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 300 тыс. Об этом 16 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 1511 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число стало составлять 164 402.

Также сообщается, что за это же время в Израиле от COVID-19 скончались 23 пациента, и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2121.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 256 684 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Израиле за сутки было выявлено свыше 1,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.