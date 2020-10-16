Уфа, , 08:25 — REGNUM Еще продлить осенние школьные каникулы будут вынуждены в Башкирии, если к 4 ноября эпидемиологическая обстановка не улучшится. Об этом 16 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на региональном онлайн-совещании в формате «Час здравоохранения».

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По его словам, 16 октября является последним учебным днем перед школьными осенними каникулами в Башкирии. При этом нужно беречь учителей и учеников. Если к концу каникул (4 ноября) эпидемиологическая обстановка не улучшится, то руководство региона будет вынуждено принять решение об их продлении.

По словам министра образования и науки региона Айбулата Хажина, во всех школах в дни осенних каникул будет проводиться повсеместная дезинфекция. Учителя же дистанционно повысят свою квалификацию на специальных педагогических курсах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 13 октября в регионе было принято решение о продлении осенних школьных каникул на неделю. Так, было решено отправить детей на каникулы не с 26 октября по 4 ноября, как предполагалось ранее, а с 17 октября по 4 ноября.

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