Челябинск, , 08:22 — REGNUM В Челябинской области нужно перезапустить и усилить горячую линию по коронавирусу. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

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Он отметил, что уже поставил ответственным лицам задачу принять меры к тому, чтобы не допускать таких ситуаций, когда граждане не могут дозвониться до операторов и получить необходимые им сведения. «Нужно мобилизовать все резервы», — подчеркнул Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия была запущена весной. Её необходимость была вызвана пандемией коронавируса и последовавшими ограничениями.