Сеул, , 08:22 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 41 случай заражения — локальный, еще шесть случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось до 25 035.

Известно, что суточное число новых случаев заражения впервые не превысило отметку 50 человек с 29 сентября.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на два человека, до 441.

Коэффициент смертности составил 1,76%.