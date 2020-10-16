Богота, , 08:21 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 6,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 6823 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 936 982.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончался 151 пациент, и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 28 457.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 826 831 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки был выявлен 6061 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.