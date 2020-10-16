Новотроицк, Оренбургская область, , 08:07 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области произошла массовая гибель рыбы. Видео, на котором запечатлено большое количество мертвой рыбы на берегу и в озере Сазанье, появилось в интернете.

Специалисты экологической службы взяли пробы воды из отстойника воды АО «Уральская сталь» и озера Сазанье. Проводится химико-аналитическое исследование. Причины мора рыбы выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной мора рыбы в реке Македонка Раменского района Московской области стал сброс загрязняющих веществ. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Сброс в реку Подмосковья отравил половину обитавшей рыбы