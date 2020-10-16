Уфа, , 08:07 — REGNUM Новые ограничения планируется ввести в Башкирии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на онлайн-совещании в формате «Час здравоохранения» в правительстве региона.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в настоящее время сложилась непростая ситуация, при которой растет число инфицированных коронавирусом людей, как по всему миру, так и в России. В Башкирии коронавирус сопровождается ростом внебольничной пневмонии.

Глава региона поручил проработать предложения Роспотребнадзора для внесения изменений в указ главы Башкирии о введении режима «Повышенная готовность». Предлагается оптимизировать график работы общественного транспорта для недопущения большой скученности граждан в нем. В сфере развлечений и общепита планируется запретить работу танцевальных площадок и других подобных объектов, а также проведение массовых корпоративных мероприятий.

По данным министерства здравоохранения региона, на 15 октября в регионе было выявлено 9536 случаев заражения коронавирусом, при этом 8578 справились с ним.

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