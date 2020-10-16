Ханты-Мансийск, , 08:04 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 196 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 195 случаев.

Основные очаги заражения на 16 октября: Ханты-Мансийск — 33 положительных теста; Сургут — 31; Нефтеюганск — 15; Нефтеюганский район — 12; Нягань, Нижневартовск, Октябрьский район, Югорск, Советский район — по 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 16 октября зарегистрировано 25 335 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 443 человека, 208 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 16 октября — 1,02. За сутки на COVID-19 обследовано 7 510 человек, всего — 711 362. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 27%.

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