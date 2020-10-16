Москва, , 08:08 — REGNUM Новый способ обмана клиентов, который придуман мошенниками для хищения денежных средств, раскрыли в Сбербанке России. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили 15 октября специалисты кредитной организации.

По словам представителя Сбербанка, теперь злоумышленник сообщает о «следственных действиях» в отношении банковских сотрудников, а затем уточняет, что завтра в определенное время клиент получит звонок из прокуратуры.

«И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — рассказали в Сбербанке.

При этом и ЦБ РФ, и другие кредитные организации многократно сообщали, что наибольшее количество мошеннических действий проводится с использованием методов социальной инженерии. В нынешнем году активность злоумышленников выросла и с начала года в Сбербанк поступило почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, что почти в два раза больше в сравнении с минувшим годом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге местная жительница стала жертвой мошенников, перечислив им более 1 млн рублей, из которых почти половина — это средства, взятые женщиной в кредит.