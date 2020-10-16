Чита, , 07:54 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края выделило 125 млн рублей на ликвидацию свалок в районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, средства будут переданы в качестве субсидий.

«Тема несанкционированных свалок в регионе достаточно наболевшая — Минприроды регулярно выезжает на места стихийного размещения отходов после жалоб местных жителей», — отметила министр финансов Вера Антропова.

В правительстве напомнили, что за незаконное размещение мусора предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. рублей для простых граждан, до 30 тыс. — для должностных лиц.

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