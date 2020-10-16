Новосибирск, , 07:49 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 октября, за минувшие сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 53 года и 57 лет, и женщины в возрасте 47 лет, 51 год, 58 лет, 69 лет. Всего в регионе умерли 519 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 106 человек, на ИВЛ — 27 пациентов».

Всего в регионе выявлено 14 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 920 детей, 12 889 пациентов выздоровели, 519 скончались.