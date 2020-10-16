Курган, , 07:48 — REGNUM Власти Курганской области на борьбу с коронавирусом привлекают ординаторов медицинских вузов и студентов медколледжей. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава Зауралья Вадим Шумков.

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Кроме того, скорая помощь региона получила 25 новых машин, поликлиническая неотложная — 20. Планируется приобретение ещё одного компьютерного томографа, и лаборатории на выявление коронавируса.

По словам Вадима Шумкова, за две недели в Курганской области нагрузка на лаборатории и число вызовов скорой и неотложной помощи выросли в пять раз.

Напомним, в Курганской области за минувшую неделю резко выросло число заражений коронавирусом и смертей пациентов с COVID-19. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» за месяц в регионе суточный прирост заражений SARS-CoV-2 с 25 достиг 70, число летальных исходов с 24 на на 17 сентября удвоилось и составило 53 на 15 октября, то есть за последний месяц скончалось столько же людей, сколько за семь пандемических месяцев.

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