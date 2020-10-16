Магадан, Магаданская область, , 07:53 — REGNUM В посёлке Хасын Магаданской области выявлен положительный тест на COVID-19 у трёхмесячного ребёнка, это самый маленький пациент на Колыме с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Читайте также: На Колыме жертвами коронавируса стали 32 человека

Всего с начала эпидемии в Хасынском районе лабораторно COVID-19 подтверждён у 11 детей разного возраста.

По словам медиков, борьба с коронавирусом у маленьких пациентов идёт гораздо лучше и легче, чем у людей старшего возраста. У детей, в отличие от пожилых, нет тяжёлых форм протекания болезни и осложнений, пишет «Магаданская правда».

При этом симптомы заболевания могут быть абсолютно разные, например, в поликлинику на приём пришла женщина с жалобами на хондроз, а сделали тест — оказался коронавирус. Самые частые симптомы — это кашель, одышка, температура.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 49), один пациент скончался.