Оренбург, , 07:43 — REGNUM В COVID-центр Оренбурга из Бузулука служба санавиации доставила 12-летнего мальчика, у которого тяжёлая форма коронавирусной инфекции. У ребенка развилась двухсторонняя обширная пневмония, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

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Мальчик находился в очень тяжелом состоянии, на аппаратном дыхании в бузулукской клинике. В ночь на 9 октября реанимационная бригада санитарной авиации доставила ребенка в Оренбург — в областную инфекционную больницу.

Интенсивная терапия современными противовирусными и антибактериальными препаратами, а также консультации по вопросам лечения с ведущими специалистами Оренбурга и Москвы дали свои положительные результаты. Состояние мальчика улучшается. Школьник отключён от аппарата искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно. На сегодняшний день его жизнь вне опасности.

Добавим, с конца марта в Оренбургской области выявлено 14 811 носителей нового коронавируса, из них 8% — это дети.

Летом министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщала о тяжелой форме болезни 12-летней девочки из Орска. Ребенку переливали плазму, которая спасла жизнь школьнице. Донором стал молодой человек, переболевший COVID-19.

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