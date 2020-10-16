Красноярск, , 07:43 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 15 октября развёрнуто 3100 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. Уровень заполненности коечного фонда составляет около 76%, сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве.

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Так как в последнее время количество пациентов растёт, в крае проводится работа по увеличению коечной мощности инфекционных госпиталей. Работают временный инфекционный госпиталь в краевой клинической больнице на Рокоссовского, госпиталь в Красноярской межрайонной клинической больнице №4. Развёрнуто 150 коек в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России. Для пациентов с коронавирусом в крае предусмотрено 694 аппарата искусственной вентиляции лёгких.

К работе привлекаются студенты и ординаторы КрасГМУ, учащиеся медтехникумов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 15 октября коронавирус выявлен у 22 322 человек.

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