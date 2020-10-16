Улан-Удэ, , 07:34 — REGNUM Решений об объединении Байкальского колледжа недропользования и Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова и о ликвидации последнего нет. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, комментируя ранее появившиеся слухи.

Как отмечается, глава региона Алексей Цыденов принял решения содействовать расширению Авиационного техникума из-за проблем с кадрами на Улан-Удэнском авиазаводе, а также выделить около 50 млн рублей Байкальскому колледжу недропользования для переезда с занимаемых площадей. Здание колледжа будет передано техникуму.

При этом объединение колледжей недропользования и аграрного, по словам чиновников, существует в виде идеи. В настоящее время создана рабочая группа для отработки этого вопроса.

«Перед ней поставлена задача — изучить все плюсы и минусы такого предложения. Оно будет одобрено только в случае, если такой вариант будет признан взаимовыгодным для всех сторон и не будет ущемлять ничьи интересы, а главное — улучшит образовательный процесс», — отметили в правительстве.