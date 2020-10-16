Пенза, , 08:50 — REGNUM С начала пандемии по состоянию на 16 октября в Пензенской области от коронавируса скончались 143 человека. Очередной жертвой инфекции стала 69-летняя женщина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Пациентка имела несколько сопутствующих заболеваний, среди которых: ожирение 3 степени, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, мезентериальных, почечных, подвздошных, бедренных артерий, атеросклеротический нефросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, лейомиома матки.

Причина смерти: коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя субтотальная пневмония.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по информации на 15 октября коронавирус за сутки подтвердили у 150 человек, из них 11 — дети. Возраст несовершеннолетних — от 5 до 17 лет. С начала пандемии в регионе проведено свыше 349,6 тыс. исследований, обследовано на коронавирусную инфекцию более 331,7 тыс. человек.

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