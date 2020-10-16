Чебоксары, , 07:25 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии из психоневрологического интерната госпитализированы 35 человек, у 17 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом говорится в докладе министра здравоохранения республики, опубликованном на сайте республиканского Госсовета.

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Согласно представленной информации, с 10 по 14 октября из БУ «Калининский психоневрологический интернат» минтруда Чувашии госпитализированы в четыре медицинские организации 35 человек.

«Взят биоматериал для исследования на новую коронавирусную инфекцию у 183 человек. У 17 человек подтвержден положительный результат на COVID-19», — говорится, в частности, в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в психоневрологическом интернате Красноармейского района Чувашии обнаружили очаг внебольничной пневмонии.

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Напомним, в Чебоксарах 16 октября будет развёрнуто 135 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом. По данным министерства здравоохранения Чувашии, в республике для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией насчитывается 1462 койки, из них 958 обеспечены кислородом.

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