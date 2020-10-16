Новотроицк, Оренбургская область, , 07:24 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подверг критике работу администрации Новотроицка и дал срок главе города Дмитрию Буфетову до конца недели (18 октября) решить проблему с подачей тепла в жилой фонд, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вопрос о проблемах отопительного сезона стал одним из первых в повестке заседания регионального правительства. Власти приняли решение в 2020 году начать раньше срока теплоподачу с учетом эпидситуауции.

Как отметил губернатор, большинство муниципальных образований с задачей справились. Проблемным оказался Новотроицк, где зафиксировано максимальное количество жалоб от населения.

«Сегодня 90% жалоб по запуску тепла — от жителей Новотроицка. Такого количества обращений нет нигде! Укомплектовывайте дополнительные бригады, привлекайте ресурсы подрядчиков. До конца недели город должен решить все проблемы с подачей тепла», — сказал Денис Паслер.

Минстрою поручено взять вопрос на контроль и отчитаться до конца недели о результатах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, социальная сфера подключена полностью к отоплению уже в 20-х числах сентября. Что касается жилого фонда, к 15 сентября получены паспорта готовности на все дома и котельные, 1 октября глава города подписал постановление, и тепло было подано ко всем домам Новотроицка. К УКХ вопросов нет, тепло было подано к жилому фонду вовремя.

Однако наличие проблем чиновники признали. «Действительно проблемы есть. В виду изношенности внутридомовых сетей и дефицита обслуживаемого персонала, не везде у нас процесс пуска отопления пошел гладко. Администрация города держит ситуацию на контроле, а все обращения, связанные с холодом в квартирах, фиксируются и отрабатываются», — сказали в мэрии.

15 октября муниципальная власть приняла решение запустить котельную. Это улучшит теплоснабжение пятого микрорайона, где больше всего жалоб.